Из-за неработающего светофора столкнулись иномарки на Хошимина

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Два водителя столкнулись на перекресте из-за светофора, который не работает. Автомобили получили серьезный ущерб.

Инцидент произошел на пересечении улиц Хошимина и Композиторов утром, 31 декабря. Столкнулись «Фольксваген» и «Солярис». Вторая машина является такси. Об происшествии сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту аварии приедут сотрудники спецслужб для устранения последствий ДТП.

По фотографиям местных жителей мы можем увидеть, что автомобили получили серьезный ущерб.

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