Петербург значительно обогнал Москву по числу смертей от COVID за сутки

Санкт-Петербург остается лидером по уровню суточной смертности от коронавируса среди российских регионов. За последние 24 часа в городе подтвердили 84 смерти, вызванные COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Следом за Петербургом идет Москва, где умерли 73 человека. В Воронежской и Ростовской областях за указанный период скончались по 28 ковид-пациентов. В Красноярском крае — 21, а в Московской и Свердловской области — по 18.

В целом по России зафиксировали еще 593 летальных исхода. С начала пандемии жертвами Covid-19 стали 57 019 граждан, из больниц по выздоровлению выписали – 2 554 340.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице снизилось количество госпитализаций ковид-пациентов. При этом число инфицированных выросло.