Москвичам предложили другие места для Нового года вместо закрытой Красной площади

В столице России жители и гости города не смогут посетить Красную площадь в новогоднюю ночь из-за коронавирусных запретов. Москвичам и туристам уже предложили другие места для празднования.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена Совета Федерации и кандидата медицинских наук Сергея Леонова, лучше всего стоит проводить праздник на свежем воздухе. Это безопаснее в условиях коронавирусной инфекции.

«Каждый гражданин Российской Федерации хотел бы встретить Новый год там. Однако с учетом того, что год был тяжелый, было принято решение, что люди не должны концентрироваться во время празднования Нового года, пришлось ограничить доступ и к Красной площади”, – заявил сенатор.

Однако Сергей Леонов назвал места, куда люди могут сходить в новогоднюю ночь в Москве, добавив, что в столице России большое количество парков и скверов.

«На саму Красную площадь будет ограничен вход, но в Александровском саду или рядом с Манежем можно будет отметить. Если есть такие ограничения, то что делать? Надо искать другие места», – добавил Леонов.

Напомним, что Красная площадь будет закрыта для посещения в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. Посещать ее жители и гости города перестанут после 18:00, а центральный каток, – после 19:00.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне рассказали о том, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь.