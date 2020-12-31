Россияне рассказали о том, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Согласно данным опроса, только трое из десяти россиян ответили, что их ничего не раздражает в праздничную ночь. Фото: pixabay

Согласно данным опроса, только трое из десяти россиян ответили, что их ничего не раздражает в праздничную ночь. Фото: pixabay

Оказывается, больше всего жители России в новогоднюю ночь не любят шум от петард, нетрезвых сограждан и «Голубые огоньки» по телевизору.

Такие данные получили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведя социологический опрос. Так, 16% респондентов возмущены шумом петард, причем большинство из них — родители маленьких детей или владельцы домашних животных. Еще 10% участников опроса назвали самой неприятной особенностью новогодней ночи большое количество спиртного и, как следствие, нетрезвых людей.

8% голосовавших, как выяснилось, недовольны «Голубыми огоньками» по телевизору, программа которых остается неизменной «уже лет 30». Еще 3% отрицательно относятся к количеству нездоровой пищи, которая появляется на новогодних столах, а 2% переживают, что праздник заканчивается слишком быстро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как будет встречать новый год президент Владимир Путин.