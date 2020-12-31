Из Петербурга в Москву отменили один рейс и 10 задержали из-за ледяного дождя

В столице России неблагоприятные погодные условия для осуществления авиарейсов. В аэропорту Домодедово уже задержали 10 рейсов и один отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Ледяной дождь привел к многочисленным задержкам. Рейсы на вылет были приостановлены с 6:35 до 7:45 по московскому времени. Специалисты чистили взлетно-посадочные полосы, что привело к многочисленным задержкам.

На данный момент задержаны 10 рейсов. Время простоя составляет от 30 минут до 2,5 часов. Кроме этого, один рейс в Северную столицу был отменен.

Ведутся все необходимые работы в аэропорту, чтобы обеспечить безопасные прилеты и вылеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 31 декабря задержали три рейса. Согласно данным электронного табло аэровокзала, в Северной столице задержали самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» в Калининград, Екатеринбург и Москву.