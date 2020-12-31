В Пулково 31 декабря задержали три рейса

В Пулково 31 декабря задержали три рейса
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В небо над Петербургом сегодня утром поднимутся все запланированные самолеты. Пассажиры трех рейсов вылетят из Пулково с опозданием.

Об этом стало известно в четверг, 31 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, в Северной столице задержали самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» в Калининград, Екатеринбург и Москву.

Причины, по которым был задержаны рейсы, не уточняются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту были задержаны два рейса. Задержали рейсы в Пермь и Самарканд.

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