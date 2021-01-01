Умер рэпер MF Doom

Умер рэпер MF Doom
MF Doom умер в возрасте 49 лет. Фото: скриншот Instagram

В Соединенных Штатах скончался рэпер и продюсер Дэниел Думилей, известный под псевдонимом MF Doom. Ему было 49 лет.

О смерти музыканта сообщила его супруга Жасмин в Instagram-аккаунте MF Doom.

«Спасибо за все, что ты показал, чему научил и дал мне, нашим детям и нашей семье. Спасибо за то, что показал, как не бояться любить и быть лучшим человеком, которым я когда-либо могла быть. Мой мир никогда не будет прежним без тебя», — говорится в записи.

Супруга также указала, что Дэниел ушел из жизни 31 октября 2020 года. Причины смерти не раскрываются.

Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил факт его смерти в интервью журналу Rolling Stone.

Дэниел Думилей родился в Англии. Он был известен постоянным ношением металлической маски и необычной манерой исполнения. Рэпер начал свою музыкальную карьеру в 1988 году и тех пор выступал под множеством сценических имен, среди которых были MF DOOM, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers.

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MF Doom рэпер смерть


 

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