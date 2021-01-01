На Маршала Захарова тушили квартиру: могли пострадать люди

Сведения о пострадавших до сих пор уточняются.

В Красносельском районе сегодня вечером, 1 января, произошел пожар, в результате которого могли пострадать люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в доме на улице Маршала Захарова около девяти часов вечера. Известно, что в однокомнатной квартире тушили обстановку кухни. Огнем было охвачено два квадратных метра. В ликвидации возгорания приняли участие три пожарных расчета. Спасатели справились со своей задачей ближе к половине 11 ночи.

По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать люди. Обстоятельства и последствия пожара выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком. На пешеходов наехал автомобилист в пределах «зебры».