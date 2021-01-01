В Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком

На пешеходов наехал автомобилист в пределах «зебры».

В Приморском районе сегодня вечером 1 января, произошла серьезная авария. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось на улице Уточкина – там иномарка наехала на пешеходов. В результате травмы получили женщина и четырехлетний ребенок. Они во время инцидента переходили дорогу по «зебре». Обоих травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое петербуржцев угодили в больницу после ДТП перед Новым годом. По предварительным данным, виноват пьяный водитель, который сидел за рулем одного из автомобилей.