В Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком

В Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На пешеходов наехал автомобилист в пределах «зебры».

В Приморском районе сегодня вечером 1 января, произошла серьезная авария. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось на улице Уточкина – там иномарка наехала на пешеходов. В результате травмы получили женщина и четырехлетний ребенок. Они во время инцидента переходили дорогу по «зебре». Обоих травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое петербуржцев угодили в больницу после ДТП перед Новым годом. По предварительным данным, виноват пьяный водитель, который сидел за рулем одного из автомобилей.

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