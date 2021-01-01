Двое петербуржцев угодили в больницу после ДТП перед Новым годом

По предварительным данным, виноват пьяный водитель, который сидел за рулем одного из автомобилей.

Жесткая авария произошла вечером 31 декабря в Московском районе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось перед самым Новым годом на Московском проспекте. Там столкнулись «Шевроле Круз» и «Хендай Солярис». Свидетели уверяют, что один из водителей был пьян – это якобы и стало причиной аварии. В результате с места происшествия были госпитализированы два человека. В каком состоянии находятся травмированные – выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе спасатели вырезают водителя из фургона, угодившего в световую опору. По всей видимости, водитель грузовика не справился с управлением.