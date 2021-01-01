В Петергофе спасатели вырезают водителя из фургона, угодившего в световую опору

В Петергофе спасатели вырезают водителя из фургона, угодившего в световую опору
Место ДТП на Бабигонском шоссе. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петродворцовом районе Петербурга грузовой фургон Ford Transit влетел в световую опору. Водителю потребовалась помощь спасателей.

Об этом очевидцы сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на Бабигонском шоссе в Петергофе. Напротив кладбища фургон съехал с дороги и врезался в мачту освещения. По всей видимости, водитель грузовика не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. О состоянии водителя не сообщается, но известно, что выбраться самостоятельно он не смог — его «вырезали» сотрудники МЧС.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек погиб в ДТП со световой опорой на трассе «Сортавала».

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