Один человек погиб в ДТП со световой опорой на трассе «Сортавала»

Один человек погиб в ДТП со световой опорой на трассе &#171;Сортавала&#187;
Место ДТП на Сортавале. Фото: скриншот группы " ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское"

В Ленинградской области иномарка разбилась на трассе «Сортавала», угодив в матчу освещения.

Все произошло в пятницу днем, 1 января, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы «Агалатовское».

Экстренные службы получили сообщение о ДТП на «Сортавале» в 12:29. Там автомобиль Hyundai Solaris белого цвета вылетел с дороги и врезался в световую опору. К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ 94.

Прибывшие на место ДТП специалисты установили, что в результате аварии погиб один человек. Еще один пострадал, его пришлось деблокировать из автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Вольво» насмерть разбился в аварии на трассе Петербург — Псков.

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