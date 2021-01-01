Один человек погиб в ДТП со световой опорой на трассе «Сортавала»

В Ленинградской области иномарка разбилась на трассе «Сортавала», угодив в матчу освещения.

Все произошло в пятницу днем, 1 января, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы «Агалатовское».

Экстренные службы получили сообщение о ДТП на «Сортавале» в 12:29. Там автомобиль Hyundai Solaris белого цвета вылетел с дороги и врезался в световую опору. К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ 94.

Прибывшие на место ДТП специалисты установили, что в результате аварии погиб один человек. Еще один пострадал, его пришлось деблокировать из автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Вольво» насмерть разбился в аварии на трассе Петербург — Псков.