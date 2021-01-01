Водитель «Вольво» насмерть разбился в аварии на трассе Петербург — Псков

В канун Нового года, 31 декабря, в Лужском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек.

Все произошло около 17:00 на 122-м километре автомобильной дороги Петербург — Псков. Там столкнулись иномарки Hyundai Santa Fe и Volvo V50.

Установлено, что 62-летний водитель первого авто по неизвестным причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ехал Volvo. За рулем последнего находился 35-летний житель Петербурга. Удар получился смертельным — мужчина скончался на месте происшествия. Пожилой водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

Как отмечает 47news, оба водителя находились в трезвом состоянии. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Renault влетел в забор на Гражданском и скрылся.