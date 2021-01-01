Водитель Renault влетел в забор на Гражданском и скрылся

Утром 1 января на круговом перекрестке в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки.

Автомобиль Renault врезался в дорожное ограждение. В результате упал дорожный знак. Водитель бросил машину и скрылся с места происшествия.

Поврежденный автомобиль заметили на пересечении Гражданского и Северного проспектов. Судя по опубликованным в Сети снимкам, у машины серьезно поврежден бампер.

«Renault немного укоротила забор. Водителя нет», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы предположили, что воитель был нетрезв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за неработающего светофора столкнулись иномарки на Хошимина. Инцидент произошел на пересечении улиц Хошимина и Композиторов утром, 31 декабря.