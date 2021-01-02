В Горелово тушили банный комплекс на 200 «квадратах»

В Горелово тушили банный комплекс на 200 &#171;квадратах&#187;
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

С пожаром справились 20 спасателей и четыре спецмашины. Никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня вечером, 2 января, загорелся банный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в Горелово на Калиновой улице примерно в семь часов вечера. Огнем было охвачено здание на 200 квадратных метрах. В результате пожара рухнула крыша и перекрытие между первым этажом и мансардой. На место прибыли 20 пожарных и четыре спецмашины. На данный момент огонь полностью ликвидирован.

Непонятно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Кронштадта самостоятельно потушили магазин. Горожане не стали дожидаться спасателей и пришли на помощь погорельцам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банный комплекс горелово пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Горелово тушили банный комплекс на 200 «квадратах»
Лановой пробудет в больнице несколько дней: у него поражены 5% легких
Жители Кронштадта самостоятельно потушили магазин
На Яхтенной остановили пьяного лихача: он чуть не погиб
Смольный проиндексировал меры соцподдержки на 3,4%
В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
Муж Хилькевич случайно сломал ей нос в новогоднюю ночь
На Красносельском заметили полыхающий дом