Жители Кронштадта самостоятельно потушили магазин

Горожане не стали дожидаться спасателей и пришли на помощь погорельцам.

В Кронштадте сегодня, 2 января, загорелся магазин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наш город – Кронштадт».

На место вызвали сотрудников МЧС, но дожидаться их не стали. Местные жители пришли на помощь погорельцам и начали самостоятельно справляться с огнем. Они использовали снег и уже через несколько минут пламя удалось ликвидировать.

На снимках, которые выложили в сеть, видна пожарная машина, но спасатели остались без львиной доли работы. Свидетели отмечают, что в конце они поднялись на крышу и удостоверились, что все в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Красносельском заметили полыхающий дом. Очевидцы не знают, есть ли пострадавшие и каково их состояние.