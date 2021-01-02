На Красносельском заметили полыхающий дом

В огне могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В огне могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы не знают, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Сегодня, 2 января, на Красносельском шоссе загорелся частный дом. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у перекрестка с Аннинским шоссе субботним вечером. На видеозаписях, которыми поделились свидетели, видно, что здание охвачено огнем. На место уже прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия пожара. Это предстоит выяснить сотрудникам экстренных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полыхающий частный дом при въезде в Мурино тушили почти час. Всего на месте ЧП работали восемь человек и две единицы техники.