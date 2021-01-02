Полыхающий частный дом при въезде в Мурино тушили почти час

Пожар в Мурино потушили меньше чем за час. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в Мурино потушили меньше чем за час. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар, при котором полностью сгорел нежилой частный дом.

Местные жители рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что частный дом загорелся при въезде в город Мурино.

«При въезде в Мурино, после тоннеля горит дом. Службы на месте», — пишет пользователь.

По информации обласного ГУ МЧС России, экстренные службы получили сообщение о пожаре на Токсовском шоссе в 14 часов. Там загорелся нежилой дом.

На борьбу с огнем направили дежурные смены 94 пожарно-спасательной части Ленобласти и 16 пожарно-спасательной части города Петербурга. Всего на месте ЧП работали восемь человек и две единицы техники.

Огонь распространился по всей площади постройки — 72 квадратных метра. Дом потушили к 14:44.

Сведений о пострадавших не поступало. Ведется дознание по пожару.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти пять часов тушили пожар в коммуналке на Гончарной.