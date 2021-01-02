Путин огорчен новостью о смерти актера Коренева

Путин огорчен новостью о смерти актера Коренева
Владимир Коренев в фильме "Человек-амфибия" (1961)

Президент отметил, что артист был одаренным человеком.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Коренева. Об этом говорится на сайте Кремля. В письме говорится, что артист был очень талантливым человеком, который выгодно отличался от многих коллег. Политик отметил, что работы Коренева навсегда останутся в памяти любителей кинематографа.

Напоминаем, что зрителю актер полюбился благодаря роли в фильме «Человек-амфибия». Он скончался в возрасте 80 лет. По предварительным данным, артист перед смертью заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лановой пробудет в больнице несколько дней: у него поражены 5% легких. Актера госпитализировали после заражения коронавирусом.

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