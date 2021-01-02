В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена

В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена
Гранату уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В результате разминирования чудом никто не пострадал. Боеприпас уже уничтожили.

В Ленинградской области произошел необычный инцидент – там расстреляли экскаватор, а затем кинули в него боевую гранату. Журналистам удалось выяснить некоторые подробности инцидента, о чем пишет «Комсомольская правда».

Все случилось в поселке Симагино в Выборгском районе. Там произошел конфликт, в ходе которого скончался бизнесмен. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, увидели, что рядом с телом лежит граната без чеки и во взведенном состоянии. Во время разминирования никто чудом не пострадал.

После следственно-оперативная группа изучила багажник автомобиля, гараж и дом на участке убитого мужчины. Там нашли автоматы, гранаты, патроны и карабин.

Возбуждено уголовного дело по статье за хулиганство. Обстоятельство выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Народной двое мужчин на «Фольксваген Пассат» отметили Новый год стрельбой из автомата.

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