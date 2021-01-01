На Народной двое мужчин на «Фольксваген Пассат» отметили Новый год стрельбой из автомата

В новогоднюю ночь в Невском районе двое мужчин доставлены в отдел полиции по подозрению в хулиганской стрельбе.

Как сообщили в городском управлении МВД России, стрельба раздалась в Невском районе города вскоре после наступления Нового года. В 00:08 в полицию обратились жильцы дома №11 по улице Народной и сообщили о стрельбе.

Прибывший на место наряд полиции задержал предполагаемых стрелков — ими оказались 28-летний и 33-летний мужчины. В салоне их автомобиля «Фольксваген Пассат» нашли охолощенный автомат.

К счастью, что никто не пострадал. Мужчин доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы за мелкое хулиганство.

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