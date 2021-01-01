На Ветеранов брошенная на балкон петарда стала причиной пожара в квартире

В ночь на 1 января в Красносельском районе Петербурга произошел пожар из-за брошенной на балкон петарды.

Возгорание произошло через несколько минут после встречи Нового года. Сообщение о пожаре поступило в 00:13.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, петарда попала на балкон студии на десятом этаже дома 173 корпус 7 строение 1 по проспекту Ветеранов.

Петарда успела подпалить обстановку на площади 1,5 кв. метра. Хозяин квартиры вовремя отреагировал и сам потушил возгорание без помощи пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу жительница Владивостока подняла некий предмет на улице, после чего он зарвался у нее в руках. Правоохранители установили, что это была петарда.