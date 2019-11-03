Во Владивостоке в руках женщины взорвалась петарда, которую она подняла с земли

Пострадавшую от взрыва доставили в больницу с травмой руки. Фото: pixabay

Пострадавшую от взрыва доставили в больницу с травмой руки. Фото: pixabay

В субботу жительница Владивостока подняла некий предмет на улице, после чего он зарвался у нее в руках. Правоохранители установили, что это была петарда.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местное ГУ МВД, правоохранители получили сообщение об инциденте на улице 50 лет ВЛКСМ. Полицейским рассказали, что 61-летняя женщина подняла что-то с земли, после чего раздался хлопок.

В ведомстве рассказали, что женщина является сотрудницей ТСЖ. Она подняла с земли пакет с петардой внутри, после чего предмет взорвался. Пострадавшую доставили в больницу с травмой руки.

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