Военные саперы ЗВО взорвали 150 опасных зданий

Военнослужащие инженерных подразделений Западного военного округа снесли более 150 построек, списанных с баланса. Здания были взорваны в ходе учений.

Саперы снесли объекты инфраструктуры Минобороны РФ на территории ЗВО методом подрыва. А некоторые сооружения были разрушены с помощью тяжелой инженерной техники. В процессе разрушения строений военнослужащие отработали ряд учебных вопросов. Всего в сносе зданий на территории ЗВО участвовали более 20 групп обрушения зданий.

Командование округа уделило особое внимание контролю за вывозом строительного мусора и проведению рекультивации участков земли, отметили в пресс-службе ЗВО.

После проведенных учений по обрушению, военнослужащие сдали зачеты и получили допуск к выполнению спецработ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Западный военный округ обзавелся современным оружием.