Западный военный округ обзавелся современным оружием

Подразделение специального назначение общевойсковой армии Западного военного округа перевооружилось на современные автоматы.
Перевооружение подошло к концу, теперь войска оснащены новыми модифицированными автоматами АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом «Обвес».
Новые автоматы обладают регулируемым прикладам, а также оснащены технологией для лучшего контроля расхода боеприпасов. Также на них имеется специальное приспособление, которое позволит закрепить на автомат прибор прицеливания и наблюдения, лазерный указатель или фонарь
Новая модель сохранила возможность закрепить на ней штык-нож и подствольный гранатомет, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Обновленное оружие позволит военнослужащим более точно стрелять, делать это бесшумно что очень важно для некоторых специальных задач.
Помимо стрелкового оружия в части поступили и бронированные автомобили «Тайфун» и «Рысь».
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что названы зарплаты самых дорогих игроков КХЛ.