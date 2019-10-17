Западный военный округ обзавелся современным оружием

Кроме стелкового оружия появились и новые автомобили. Фото: Balphoto/Николай Овсянников

Кроме стелкового оружия появились и новые автомобили. Фото: Balphoto/Николай Овсянников

Подразделение специального назначение общевойсковой армии Западного военного округа перевооружилось на современные автоматы.

Перевооружение подошло к концу, теперь войска оснащены новыми модифицированными автоматами АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом «Обвес».

Новые автоматы обладают регулируемым прикладам, а также оснащены технологией для лучшего контроля расхода боеприпасов. Также на них имеется специальное приспособление, которое позволит закрепить на автомат прибор прицеливания и наблюдения, лазерный указатель или фонарь

Новая модель сохранила возможность закрепить на ней штык-нож и подствольный гранатомет, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Обновленное оружие позволит военнослужащим более точно стрелять, делать это бесшумно что очень важно для некоторых специальных задач.

Помимо стрелкового оружия в части поступили и бронированные автомобили «Тайфун» и «Рысь».

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