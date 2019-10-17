Названы зарплаты самых дорогих хоккеистов из КХЛ

В первую десятку самых высокооплачиваемых игроков вошли несколько игроков из хоккейного клуба ЦСКА.

Рейтинг самых высоких зарплат среди хоккеистов КХЛ составило издание «Спорт-Экспресс». Так, больше всех получает Сергей Мозякин, нападающий команды «Металлург» из Магнитогорска — 180 миллионов рублей за сезон — его заработок без учета бонусных выплат.

Сразу за ним, на втором месте Найджел Доус — форвард «Автомобилиста» — его доход равен 150 миллионам рублей. Последний в тройке лидеров Данис Зарипов, нападающий «Ак Барса» из Казани, его заработная плата в го составила 130 миллионов рублей.

Также в десятке лидеров оказались сразу четверо игроков клуба ЦСКА — Максим Шалунов (6 позиция, 120 миллионов), Михаил Григоренко (номер 8, 110 млн), Богдан Киселевич и Иржи Секач — на десятой позиции со 100 миллионами в год.

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