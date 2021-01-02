В Дагестане полицейский стал фигурантом уголовного дела из-за попытки защитить женщину

В Дагестане полицейский стал фигурантом уголовного дела из-за попытки защитить женщину
Полицейский задержан, так как переоценил опасность. Фото: Pixabay

Мужчину подозревают в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий.

Сотрудник правоохранительных органов в Дагестане стал фигурантом уголовного дела после того, как пытался защитить женщину. Он обвиняется в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Все случилось ночью 2 января. По предварительным данным, полицейский выехал на место, где было совершенно нападение на женщину. Злоумышленник применял насилие в отношении горожанки, а когда приехали сотрудники правоохранительных органов, он начал вести себя агрессивно и с ними тоже.

Полицейский переоценил опасность и применил табельное оружие. В результате нападавший на женщину скончался на месте от серьезности полученных травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге расчленителя приговорили к 8,5 годам колонии за убийство на Дыбенко.

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