Гагарина, несмотря на запрет бывшего мужа, увезла дочь на Мальдивы

Певице пришлось воспользоваться услугами бизнес-авиации.

Певица Полина Гагарина улетела отдыхать на Мальдивы вместе с дочкой Мией. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте. Она отметила, что долго мечтала о поездке и сделала все возможное, чтобы осуществить план. Артистка добавила, что воспользовалась услугами бизнес-авиации, так как это безопаснее и меньше вероятность отмены рейса.

Напоминаем, что бывший супруг Гагариной высказывался против этой поездки. Он отмечал, что ехать за границу во время пандемии коронавируса довольно рискованно. Также он заявил, что певица якобы полетит отдыхать с любовником и Исхакову не хотелось такой компании для маленькой Мии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Исхаков запретил Гагариной вывозить общую дочь за границу. Фотограф заявил, что ничего не знал об отпуске певицы и ее планах.