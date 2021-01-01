Исхаков запретил Гагариной вывозить общую дочь за границу

Исхаков запретил Гагариной вывозить общую дочь за границу
Исхаков и Гагарина уже развелись. Фото: https://www.instagram.com/isxakov/

Фотограф заявил, что ничего не знал об отпуске певицы и ее планах.

Экс-супруг певицы Полины Гагариной рассказал, почему он против вывоза дочки Мии за границу. Свою точку зрения он высказал в Instagram-аккаунте. Дмитрий Исхаков объяснил, что ему никто не сказал о планируемом отпуске в Занзибаре.

Фотограф заявил, что узнал о путешествии от третьих лиц, которые также заверили, что с Гагариной полетит якобы ее любовник. Он убежден, что никто не хотел бы отпускать своего ребенка с непонятным мужчиной. Исхаков добавил, что обязательно посоветовался бы с Гагариной, если бы захотел улететь куда-то с Мией. Он также заверил, что не стал бы знакомить девочку с любовницей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод. Певица верит, что бракоразводный процесс пройдет тихо, без лишних потрясений.

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