Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод

Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод
Гагарина и Исхаков разводятся. Фото: instagram.com/gagara1987

Певица верит, что бракоразводный процесс пройдет тихо, без лишних потрясений.

Певица Полина Гагарина рассказала, что действительно разводится со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Подробностями они поделилась в эфире Первого канала.

Артистка отметила, что у них с супругом не было серьезных ссор, никто не делил имущество или детей. Гагарина верит, что бракоразводный процесс выдастся тихим и интеллигентным. Она уверена, что важно сконцентрироваться на детях и их благополучии. Певица добавила, что чувствует прилив сил, но пока не собирается вступать в новые отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина все-таки подала на развод. Известно, что заявление поступило 24 ноября. Гагарина и Исхаков должны будут встретиться в суде 14 декабря.

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