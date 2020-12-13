Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод

Певица верит, что бракоразводный процесс пройдет тихо, без лишних потрясений.

Певица Полина Гагарина рассказала, что действительно разводится со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Подробностями они поделилась в эфире Первого канала.

Артистка отметила, что у них с супругом не было серьезных ссор, никто не делил имущество или детей. Гагарина верит, что бракоразводный процесс выдастся тихим и интеллигентным. Она уверена, что важно сконцентрироваться на детях и их благополучии. Певица добавила, что чувствует прилив сил, но пока не собирается вступать в новые отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина все-таки подала на развод. Известно, что заявление поступило 24 ноября. Гагарина и Исхаков должны будут встретиться в суде 14 декабря.