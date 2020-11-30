Полина Гагарина все-таки подала на развод

Артистка собирается расставаться с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица Полина Гагарина подала иск в мировой суд Москвы, чтобы развестись с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает «Москва», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что заявление поступило 24 ноября. Гагарина и Исхаков должны будут встретиться в суде 14 декабря. По предварительным данным, их общая дочь останется с мамой, но певица не против, чтобы отец с ней общался. Также вполне вероятно, что Гагарина захочет подать иск о разделе имущества.

Напоминаем, что певица и фотограф поженились в 2014 году, а весной 2020 года стало известно об их расставании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России. Россияне заявили, что любят слушать песни исполнительницы.