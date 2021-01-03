Новогоднее обращение Путина стало популярнее Зеленского на Украине

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина понравилось жителям Украины больше, чем поздравление украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные видеохостинга YouTube.

Жители Украины чаще искали в интернете на Новый год фразу, – «С Новым годом 2021». Запрос обошел аналогичный на украинском языке вдвое. Об этом, по версии издания, соответствуют данные украинского сегмента Google.

Кроме этого, в топе у украинцев на Новый год были и другие русскоязычные фразы. Это «Новый год 2021» и «С наступающим». На четвертом и пятом местах оказались, – «Московское время» и «Пугачева».

Поздравление Владимира Путина среди поисковых запросов оказалось на седьмом месте списка. При этом обращение Владимира Зеленского не попало в десятку.

Чаще всего украинцы в новогоднюю ночь смотрели в YouTube российские ТВ-шоу. Топ заняла передача «Голубой огонек» на канале «Россия-1». Она обогнала праздничный выпуск программы «Вечерний квартал».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин поздравил жителей России с Новым годом.