Владимир Путин поздравил жителей России с Новым годом

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

Президент России Владимир Путин традиционно поздравил жителей страны с началом Нового года. Обращение к россиянам стало самым продолжительным из всех подобных главы российского государства в XXI веке.

Глава государства напомнил жителям страны о тех переменах, которые произошли в жизни страны из-за появления пандемии коронавируса. Владимир Путин отметил, что год оказался трудным для каждого.

«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти», – заявил президент России.

При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что минувший год раскрыл много профессиональных и человеческих качеств у россиян, а также научил преодолевать невзгоды. Также он выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и напомнил, что удалось отпраздновать 75-летие Великой Победы, несмотря на все сложные моменты.

«Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», – заключил Владимир Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Новым годом.