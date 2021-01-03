Массовый конфликт со стрельбой в Москве закончился задержанием 35 человек

В столице России неизвестные устроили массовую драку со стрельбой утром 1 января. Сотрудники полиции задержали 35 человек.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент случился на Уральской улице. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили следы крови и охолощенное оружие. По предварительной информации, на месте драки было три автомобиля. Два из них – уже удалось найти.

В итоге, полиция задержала 35 человек, которые являются жителями хостелов. На данный момент устанавливаются причины произошедшего. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Дагестане полицейский стал фигурантом уголовного дела из-за попытки защитить женщину. Мужчину подозревают в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий. Полицейский переоценил опасность и применил табельное оружие. В результате нападавший на женщину скончался на месте от серьезности полученных травм.