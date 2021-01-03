Гололедица и мокрый снег ожидают петербуржцев 3 января

В Северной столице сохранится облачная погода. Однако это не исключает мокрого снега, который пройдет местами в небольших количествах. Возможна гололедица.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в воскресенье, 3 января, погоду в Петербурге будет определять циклон. Именно он сохранит в городе облачную погоду, при этом добавит красок небольшим мокрым снегом.

Таким образом, температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет расти и остановится на 767 миллиметрах ртутного столба, что выше нормы. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что снег в Петербурге убирают более 8 тысяч дворников. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки облачная погода не собирается покидать Петербург. На улице будет около нуля, образуется гололедица. В связи с этим дорожные службы заранее посыпают улицы песко-соляной смесью