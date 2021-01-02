Снег в Петербурге убирают более 8 тысяч дворников

В субботу, 2 января, на петербургские улицы вышли более восьми тысяч дворников и 1200 уборочных машин.

Как сообщили в Смольном, городские коммунальщики работают сегодня в дежурном режиме. Днем уборкой улично-дорожной сети занимаются 1006 специалистов ручного труда и 890 спецмашин. Ночью за уборку улиц и тротуаров отвечают 292 работника ручного труда и 858 единиц техники.

Чистоту пешеходных маршрутов в садах и парках поддерживают 200 работников ручного труда и 45 уборочных машин. За последние сутки из города вывезли более 4 тысяч кубометров снега.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки облачная погода не собирается покидать Петербург. На улице будет около нуля, образуется гололедица. В связи с этим дорожные службы заранее посыпают улицы песко-соляной смесью.

На уборку дворов сегодня вышли почти 7 тысяч дворников, 282 единицы уборочной техники и 123 единицы средств малой механизации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев в субботу ждут мокрый снег и гололед.