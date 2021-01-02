Петербуржцев в субботу ждут мокрый снег и гололед

В Северной столице сегодня ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Так, в субботу, 2 января, в отдельных районах города возможно налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителей попросили соблюдать осторожность.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует юго-восточный и южный. Скорость его порывов ночью составит от 5 до 10, днем — от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Петербурге в течение суток ожидается от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек. Все самолеты вылетели из Пулково согласно расписанию.