В первый день 2021 года в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололед

В пятницу, 1 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Выпадет мокрый снег и пройдет дождь. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическая ситуация в городе будет формироваться северной периферией циклона, центр которого оказался над Белоруссией. Столбики термометров покажут 0…+2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей попросили соблюдать осторожность.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы — 760 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зима 2019-2020 года является самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в России. Так, в столице прошлой зимой средняя температура воздуха превышала ноль градусов.