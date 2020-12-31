В 2020 году погода в России стала рекордной по многим показателям

В уходящем году погода на территории России стала рекордной по многим показателям, о чем рассказали представители сервиса «Яндекс.Погода».

По данным специалистов, зима 2019-2020 года является самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в России. Так, в столице прошлой зимой средняя температура воздуха превышала ноль градусов. В летний период климатические рекорды наблюдали на Урале и в Сибири. К примеру, в середине июля в Екатеринбурге воздух прогревался до 39 градусов.

Октябрь стал аномально теплым для многих городов России, среди которых и Санкт-Петербург — последний раз столь теплый октябрь в Северной столице фиксировали сто лет назад. Год, однако, отметился не только рекордными потеплениями — в Сибири декабрь стал одним из самых морозных в истории. В некоторых городах температура опускалась ниже -40 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодняя ночь в городе на Неве будет облачной и без осадков.