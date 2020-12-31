В новогоднюю ночь в Петербурге будет облачно и почти без осадков

В новогоднюю ночь будет без существенных осадков. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В новогоднюю ночь будет без существенных осадков. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В последний день уходящего года в Северной столице ожидается облачная погода с осадками. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, сегодня, 31 декабря, северо-запад России останется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Пройдет мокрый снег с дождем, возможны гололедные явления.

Специалист отметил в своем Facebook, что температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм ртутного столба.

В полночь в Северной столице облачно, без существенных осадков и около 0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали три рейса.