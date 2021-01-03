В США полицейский оплатил украденные продукты после разговора с нарушительницами

В Америке две женщины решили украсть продукты, чтобы прокормить своих детей. Полицейский провел с ними разговор и позже оплатил несостоявшуюся покупку.

Как сообщает The Hill, инцидент случился еще 20 декабря в штате Массачусетс. Полицейский прибыл по вызову в магазин, где две женщины совершили кражи. В итоге, нарушительницам были оплачены продукты. Сотрудник правоохранительных органов сделал это после того, как узнал, что они пошли на преступление из-за желания прокормить своих детей и накрыть для них рождественский стол.

Вместо уголовного дела им досталась карта на 250 долларов, по которой они оплатили свои покупки.

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