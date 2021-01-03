Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

На молодежном чемпионате мира по хоккею определились полуфинальные пары. Турнир, который проходит в Эдмонтоне, близится к своему логическому завершению, – осталось несколько игр до завершения соревнований.

Как сообщает ТАСС, на данный момент известны полуфинальные пары. Сборная России сыграет с командой Канады. А во втором матче встретятся сборные США и Финляндии.

Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд по итогам группового этапа. Первое место занимает – Канада, затем – США и замыкает тройку Финляндия. На четвертом месте сборная России.

Напомним, что в четвертьфинале российская команда одержала победу над Германией со счетом 2:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Таким образом, сборная России провела четыре встречи на турнире и уже заочно вышла из группы в плей-офф.