В США мужчина пытался убить бывшего босса за отказ дружить в соцсети

Американец не смог спокойно оставить непринятые запросы в друзья от бывшего работодателя. Мужчина спланировал покушение на убийство, слушания по его делу пройдут 27 января.

Как сообщает издание Williston Herald, житель Северной Дакоты пытался подружиться со своим экс-боссом в Интернете и начал отправлять ему приглашения в друзья 24 декабря. В итоге, дружба в соцсетях не удалась, так как работодатель проигнорировал запросы. После этого мужчина принял другие методы, – он начал угрожать и писал о том, что намеревается убить мужчину, если он не примет запрос о дружбе.

Через два дня нарушитель приступил к активным действиям. По предварительной информации, мужчина выбил дверь в доме экс-босса. На данный момент ему предъявлено обвинение в краже со взломом и терроризме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США полицейский оплатил украденные продукты после разговора с нарушительницами.