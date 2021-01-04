Восьмилетняя петербурженка стала жертвой насильника

Восьмилетняя петербурженка стала жертвой насильника
Девочке 8 лет. Фото: pixabay

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Жертвой злоумышленника стала 8-летняя девочка.

В отдел полиции обратилась 33-летняя женщина, продавец магазина. 29 декабря 2020 года она рассказала, что летом прошлого года, находясь в своей квартире дома по улице Ярослава Гашека, 41-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, что на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя автобуса изнасиловал собутыльник на Примакова.

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