Во Всеволожске женщина ножом угрожала продавцу в магазине

Во Всеволожске женщина ножом угрожала продавцу в магазине
Женщина угрожала ножом. Фото: unsplash.com

Во Всеволожске женщина, женщина пыталась пронести неоплаченный товар и угрожала продавцу ножом.

Инцидент произошел вечером 30 декабря 2020 года. В полицию обратился администратор магазина «Магнит», который находится на Всеволожском проспекте и рассказала о том, что неизвестная женщина пытаясь пронести неоплаченный товар угрожала заявителю ножом, после чего бросила пакет с продуктами и скрылась с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего ребенка. Мужчина проник в дом к мальчику и совершил хищение имущества.

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