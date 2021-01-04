Суд Лондона отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Суд Лондона 4 января отклонил требование США об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Запрос на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье. Обвиняемого оставят в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции местной прокуратурой.

Как сообщили «РИА Новости», судья признала тот факт, что Ассанж страдает депрессией и выглядит подавленно.

Напомним, экстрадации Ассанжа требует США. Его обвиняют в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом.