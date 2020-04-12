Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом. Мать детей бизнесмена — 37-летняя юристка Стелла Моррис.

Тайный роман между Ассанжем и Моррис начался пять лет назад, пишет британский таблоид The Daily Mail. В 2017 году у пары родился первый ребенок. Второму сыну недавно исполнился года. Оба мальчика — граждане Великобритании.

Долгие годы Ассанж и Моррис были вынуждены скрывать свои отношения от посольства и дипломатов. Но не так давно женщина дала интервью журналистам и рассказала об отношениях.

«Я очень люблю Джулиана и собираюсь выйти за него замуж», — призналась она.

В 2010 году основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании граждански Швеции. Позднее дело было закрыто, а затем возобновлено вновь. В 2017 году прокуратура Швеции сняла с него обвинение и отменила ордер на арест.

Политическое убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне Ассанж получил в 2012 году. В апреле 2019 его было отказано в убижеще, после чего его задержали прямо на территории посольства. За нарушение условий выхода под залох его приговорили к 50 неделям лишения свободы.

Экстрадации Ассанжа требует США. Его обвиняют в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году.