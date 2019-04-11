В Великобритании арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В центре Лондона полиция Великобритании арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Информация об этом появилась 11 апреля на официальном сайте правоохранительных органов столицы.

Ассанджа взяли под стражу в посольстве Эквадора. Ордер на его арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года за неявку в суд.

47-летний Джулиан Ассандж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками столичной полиции Лондона,

— передаёт ведомство.

Ассанж «прославился» на весь мир после того, как опубликовал данные о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Напомним, что ранее президент Эквадора заявил о решении прекратить предоставлять политическое убежище основателю WikiLeaks, который последние годы укрывался в посольстве данного государства.

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