Названы две пищевые добавки, которые помогут снизить уровень «плохого» холестерина

Оказывается, ежедневный прием магния и экстракта зеленого чая поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме и повысить уровень «хорошего».
Эксперты отмечают, что прием магния также важен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови, передает Express. Экстракт зеленого чая, в свою очередь, снижает риск развития болезней сердца, а содержащиеся в нем полифенолы обладают антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.
Напомним, что холестерин это липидное вещество, при помощи которого в организме человека осуществляются обменные процессы. В нормальном количестве он составляет оболочку клеток, однако повышение уровня холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек, которые затем могут преобразоваться в тромбы и стать причиной тяжелых заболеваний и даже смерти.
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