Названы две пищевые добавки, которые помогут снизить уровень «плохого» холестерина

Напомним, что холестерин это липидное вещество, при помощи которого в организме человека осуществляются обменные процессы. В нормальном количестве он составляет оболочку клеток, однако повышение уровня холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек, которые затем могут преобразоваться в тромбы и стать причиной тяжелых заболеваний и даже смерти.