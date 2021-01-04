Названы две пищевые добавки, которые помогут снизить уровень «плохого» холестерина

Названы две пищевые добавки, которые помогут снизить уровень &#171;плохого&#187; холестерина
К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров. К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя. Фото: pixabay

Оказывается, ежедневный прием магния и экстракта зеленого чая поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме и повысить уровень «хорошего».

Эксперты отмечают, что прием магния также важен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови, передает Express. Экстракт зеленого чая, в свою очередь, снижает риск развития болезней сердца, а содержащиеся в нем полифенолы обладают антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.

Напомним, что холестерин это липидное вещество, при помощи которого в организме человека осуществляются обменные процессы. В нормальном количестве он составляет оболочку клеток, однако повышение уровня холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек, которые затем могут преобразоваться в тромбы и стать причиной тяжелых заболеваний и даже смерти.
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