Диетолог перечислила опасные сладости

Она заявила, что некоторые шоколадные конфеты по-настоящему опасны для здоровья.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сладости лучше не есть, чтобы сберечь здоровье. Своими рекомендациями она поделилась с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметила, что опасными могут быть даже шоколадные конфеты. Их не стоит давать детям в возрасте до семи лет. Также нужно ограничить употребление конфет, так как они серьезно нагружают печень.

Довольно часто в конфеты добавляют заменители какао-масла и в таком случае они становятся опасной «химической бомбой». Диетолог посоветовала отказаться от сладостей, в составе которых есть трансжиры.

Соломатина добавила, что шоколадные конфеты бывают и полезны, но в малых количества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала полезные блюда для новогоднего стола. Майонез в салатах диетолог предложила заменить йогуртом или грейпфрутовым соком, а колбасу — куриной грудкой или говядиной.